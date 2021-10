Cerrione, lasciano escrementi cani davanti case. L'appello del sindaco: “Usiamo sacchetti e rispettiamo strade”

“A seguito di segnalazioni di privati che trovano escrementi di cani davanti alle proprie abitazioni, si invitano i cittadini ad usare i sacchetti situati nei contenitori per raccogliere le deiezioni e rispettare le strade del nostro Comune”. Queste le parole del sindaco Anna Maria Zerbola che senza remore bacchetta gli incivili e lancia un appello ai cittadin che amano gli animali. I contenitori si trovano nelle piazze Battaglione Aosta e Banino, in via Stazione a Vergnasco, al parco giochi di Cerrione e in piazza Chiesa a Magnonevolo.