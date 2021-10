Trivero, la pioggia mette a dura prova i giovani bikers: ecco i risultati del 4° trofeo Luca Bonino

Domenica 3 ottobre, i giovanissimi del mondo del ciclismo si sono affrontati all’Oasi Zegna nel 4° Trofeo Luca Bonino. La gara si è svolta sotto un cielo burrascoso, con diversi momenti di pioggia torrenziale che hanno aggiunto un livello di difficoltà alla competizione, mettendo a dura prova i 230 iscritti.

Nella categoria G1 trionfa Alessandro Callegari, al secondo e terzo posto troviamo invece Gioele Rosso e Lorenzo Perino. Si prosegue con la categoria G2: sul podio, in ordine di arrivo, Lorenzo Novella, Matteo Bertona e Alessandro Agnusdei. Nella G3, primo posto per Edoardo Raimondo, a seguire Tommaso Perino e Stefano Albanese. Edoardo Ducco, Davide Riva e Davide Quattone hanno dominato la G4 mentre Mattia Bonavia, Tommaso Fossati e Alessandro De Nardi si piazzano in cima alla G5. In conclusione, nella G6 vincono Giacomo Vaudano, Alessandro Iachetta e Sebastiano Febo Migliorin.