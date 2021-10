“Skating Biella”, una nuova società di pattinaggio artistico a rotelle

Barbara De Pieri e Rachele Contini (presidente e vice presidente) spiegano che questa nuova società è nata dal desiderio delle atlete e delle loro famiglie di non perdere tutto ciò che si è realizzato negli anni. La maggior parte delle atlete erano infatti già tesserate per una società di pattinaggio artistico a rotelle con sede a Milano, e alcune di loro negli anni passati hanno raggiunto prestigiose posizioni sia in campo regionale che italiano: Maria Elena Recupero classe 2005 campionessa regionale e italiana UISP 2019, campionessa regionale UISP 2021; Lucrezia Recupero classe 2005 campionessa regionale UISP e FISR specilaità coppia e 4° classificata ai campionati nazionali UISP 2019; Paraggio Annarita classe 2008 1° classificata ai campionati provinciali, 2° classificata ai campionati regionali 2019, campionessa regionale UISP 2021.

Le lezioni si svolgeranno presso la palestra della piscina Massimo Rivetti a Biella in viale Macallè 23 il giovedì ed il sabato con gli allenatori Emanuele Marelli, che nel suo palmiere conta 1 titolo nazionale, diverse medaglie italiane, 2 convocazioni ai Campionati Mondiali e 1 medaglia Europea ed Alessia Marelli allenatrice di 3 livello ed ex atleta della nazionale italiana oltre che collaboratrice stagionale per gli atleti Messicani.

Il presidente ed il suo vice, spiegano che specialmente in questo particolare momento storico, hanno deciso di aprire questa nuova società per permettere ai suoi giovani atleti di continuare questo sport ( il più completo insieme al nuoto) permettendo loro di tornare ad una “vita normale”, che, sempre nel completo rispetto di tutte le normative anti Covid introdotte dal Governo, gli permetta di tornare ad allenarsi, a gareggiare ed a socializzare. Quest’anno verrà introdotta un’importante possibilità sia per le atlete agonistiche che saranno impegnate in nuove competizioni sia per i principianti: oltre agli allenamenti sulle 4 ruote ci saranno anche ore dedicate alla preparazione atletica ed alla danza; un preparatore atletico ed un’insegnate di danza collaboreranno con gli allenatori Emanuele ed Alessia Marelli al fine di migliorare le prestazioni atletiche e coreografiche degli atleti.