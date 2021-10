Sci Club Biella, si guarda al futuro con un nuovo progetto

Si è tenuta ieri la riunione dello Sci Club Biella volta alla programmazione della nuova stagione invernale. Nell’incontro si è rivisto quanto fatto durante la preparazione estiva: 30 giorni di allenamento a Cervinia, le sessioni di preparazione atletica alla Pietro Micca e tre volte a settimana la pratica del pattinaggio in linea. Il club biellese che dal 1919 raccoglie gli amanti dello sci non agonistico, del fondo, dell’alpinismo e del salto al trampolino, attualmente raccoglie 150 soci, 85 tesserati FISI e 50 ragazzi occupati in competizioni di settore, per l’inverno l’associazione tiene il focus sui ragazzi, supportando anche le famiglie nella gestione economica.

Propone quindi la possibilità di iscriversi al progetto per legare scuola e agonismo allo sbocco professionale con un nuovo corso di sci alpino per coloro che vogliono trasformare la passione per lo sport nel lavoro di maestro di sci. Il corso è rivolto agli studenti delle scuole superiori e università ed ai lavoratori associati dai 16 ai 30 anni, ed è aperto anche agli associati di altri sci club piemontesi. Per la preparazione fisica sono previsti 20 allenamenti e 4 gare di gigante, per quella tecnica/teorica in programma 5 uscite durante la stagione 2021/22 con istruttori nazionali. Per informazioni tel 335-6463370 mail info@sciclubbiella.it