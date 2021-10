Rugby serie A Pre season: A Parma Accademia I. Francescato supera Biella 50-21

Oggi a Parma, tra Accademia Francescato e Biella Rugby, era atteso un confronto di altissimo livello e le aspettative non sono andate deluse. Le mire dei coach Porrino e Dolcetto erano quelle di imbastire sul campo un match dai ritmi serratissimi alla ricerca della massima performance individuale e di gruppo. I padroni di casa alle prese con i test di numerosi ‘esterni’, i gialloverdi alla ricerca della giusta confidenza con il nuovo assetto di gioco.

Quattro tempi da venti minuti ciascuno. Accademia parte subito a mille e Biella non sembra al livello come gruppo, anche se spiccano alcune individualità. Bene complessivamente la difesa. Accademia segna due volte. Biella trova il centro e riesce a realizzare allo scadere. Meta di Enrico Panigoni, trasforma Alberto Benettin.

Cambi liberi e nella seconda frazione spiccano solo i padroni di casa che concretizzano tre volte. Solo due le trasformazioni. Biella cala leggermente l’intensità fisica.

Biella entra bene in partita nella terza frazione e si rende protagonista in più occasioni, soprattutto con gli avanti. Due mete e una trasformazione per i padroni di casa, meta di Danny Ongarello al 56’ trasformata da Corrado Musso.

Equilibrata l’ultima frazione: una meta per parte. Al 70’ segna Marcelin Rorato, ancora di Corrado Musso la trasformazione.

Marco Porrino: “Vorrei spiegare, come premessa, i motivi per cui abbiamo scelto la sfida con Accademia: sapevamo di trovare una squadra che ha tantissima voglia di dimostrare perché composta da giocatori che vogliono giocare con la Nazionale Italiana ed hanno queste occasioni per dimostrare quanto valgono. È una squadra che ha un altissimo ritmo di gioco, rispetto a quello che è il normale ritmo in un campionato della nostra categoria e a noi serviva confrontarci con un livello e con un’intensità superiore a quella che troveremo in campionato. L’ultimo motivo per cui abbiamo scelto Accademia è perché loro fanno un gioco molto simile a quello che vogliamo fare noi: un rugby non solo fatto di strutture, ma molto di situazioni, di dinamicità e grande intensità. Abbiamo molto da imparare dal loro gioco ed il confronto diretto è utile per farti capire quando sbagli: è l’esatto momento in cui loro ti puniscono. Un ottimo metodo per comprendere i nostri limiti e capire dove è posizionata la nostra asticella e di conseguenza, dove andare a lavorare per migliorare ulteriormente. Oggi, quando siamo riusciti ad esprimere gioco, abbiamo fatto belle cose. Sicuramente abbiamo la conferma di avere un blocco di mischia importante e un gruppo che sta crescendo molto sulla dinamicità di gioco e sulla capacità di essere protagonisti in ogni singola occasione o situazione”.







Accademia Nazionale I. Francescato: Pani, Tani, Fusaro, Zulian, Crea; Teneggi, Tomaselli; Ferrari, Irving, Vincent; Lavorenti, Filoni; Genovese, Frangini, Bartolini. A disposizione: Bonan, Rizzoli, Coletti, Marchetti, Rubinato, Joubert. All. Mattia Dolcetto

Biella Rugby Club: Morosini; Foglio Bonda, Grosso, Ongarello, Martinetto; Benettin, Besso; Protto, Vezzoli, Boccardo; Loretti, Panaro; Armenti, Romeo, Panigoni. A disposizione: Lanza, Milnes, Chabane, Ledesma, Vaglio, Zacchero, Bertone, Zanotti, Catalano, Rorato, Musso, Tosetti. All. Marco Porrino