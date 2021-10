I risultati del weekend gialloverde

SERIE C Torneo ad Aosta tra Stade Valdotain, Volvera e Biella. Allenatori Martinetto e Teagno. Prima amichevole della stagione. Giovanni Martinetto: “Biella con problemi di numeri a causa di infortuni. Solo sedici giocatori in lista gara. La prima partita con lo Stade Valdotain è stata persa 15 a 0. La seconda con Volvera vinta 35 a 7. Mete di Granieri, Chieppa, Bottero e due di Longo. Trasformazioni 5/5 di Poli. La prima partita ha visto, come prevedibile, errori tattici e di intesa. Nella seconda, finalmente, è venuto fuori il gioco che quest'anno stiamo allenando. Belle giocate dei trequarti e buone touche dagli avanti. Le mischie non valutabili perché no contest. In difesa problemi sulla salita difensiva, sui placcaggi e in attacco difficoltà nella gestione del pallone e sul lavoro dei sostegni. Considerando le difficoltà di numeri che ha costretto giocatori fuori ruolo e senza cambi, la prima uscita stagionale si può considerare positiva. Superfluo dire che serve ancora molto lavoro ma la base c'è”.

FEMMINILE Trasferta a Gattico. Coach Sandro De Sordi: “Molto bene le U15 contrapposte alle pari età di Parabiago. Vincono quattro mete a due e gestiscono bene il vantaggio per tutta la partita. Hanno dimostrato determinazione e grande voglia di giocare. Le U17 invece erano in evidente difficoltà per il gap fisico con Parabiago. Perdono tre mete a una. Le senior di Coppa Italia Biella hanno giocato con San Mauro, contrapposte al CusPo. Vincono quattro mete a due. La serie A ha giocato la prima partita con le Francesi dello Stade Nicois. Il gap tecnico e soprattutto fisico era evidente, in pratica abbiamo difeso per quasi tutta la partita, ma la nostra organizzazione difensiva è stata poderosa. Purtroppo, le ripartenze in contrattacco si sono dimostrate non all'altezza. La partita è finita 0 a 0. La seconda partita con Parabiago è stata gestita meglio soprattutto nei punti di incontro, la nostra difesa sempre ben organizzata non lasciava spazio di avanzamento alle avversarie, mentre nei punti d'incontro riuscivamo a conquistare palloni. Proprio in un'occasione simile, sfruttando uno spazio lasciato libero, Marianna Schillaci si involava in meta. Il vantaggio ha resistito circa 20 minuti. Nel secondo tempo la mischia dil Parabiago, forse la più forte del nostro girone, ha preso il sopravvento, favorendo il movimento offensivo avversario che è andato in meta tre volte. Finale 17 a 7 per le Lombarde. Comunque sia il lavoro difensivo svolto finora dalle undici società che fanno parte dell'accordo che vede Biella al timone, si è dimostrato notevolmente migliorato”.

OLD Trasferta a Berlino per il XII Torneo Internazionale Heini Cup. Iscritti al Girone A, i risultati: Brc - Odess (Danimarca) 0 – 0; Brc - Madrid (Spa) 5 – 0, meta Capponi; Brc - Oxford (Ing) 10 – 0, mete Fusaro e Grandi; Brc - Alta Prussia (Ger) 0 – 0; Brc - Walfardance (Lux) 0 – 2. Biella Rugby chiude al terzo posto del girone con 8 punti. Daniele Vatteroni: “Un ottimo risultato in campo, uno eccezionale per il senso di appartenenza di tutto il gruppo che ha passato una fine settimana veramente unito”. Hanno partecipato alla Heini Cup 16 squadre in rappresentanza di: Usa, Irlanda, Italia, Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Ungheria, Polonia e Russia. La formazione Brc: Mauro Gatto, Fabio Gramegna, Daniele Vatteroni, Carlo Cocimano, Simone Raisi, Andrea Tagliabue, Alberto Gatto, Stefano Furno, Riccardo Marmiroli, Cesare Sappino, Giulio Fusaro, Brendan Heery, Manuel Clerico, Luca Grillenzoni (cap.), Matteo Raisi, Luca Suffada, Christian Dionisi, Silvio Ceccato, Omar Trompeo, Maurizio Braga, Marco Grandi, Emanuele Ramella Pollone, Davide Veronio, Paolo Bertone, Sergio Tibaldi, Claudio Martino, Dario Gattiglio, Massimo Givone, Stefano Scaiola, Giovanni Guadagnuolo, Giovanni Romeo, Stefano Capponi, Massimo Sacchet, Maurizio Trevisan, Jacopo Sacco, Alberto Fini, Gianni Milani, Nicolò Fozzato, Federico Pozzati. Head coach: Gramegna; scrum coach: Tagliabue; backs coach: Ceccato.

U19 Domenica a Torino match amichevole opposti a Cus Torino. Andrea Caputo: “Di amichevole c’era solo il nome. Comincia bene Cus Torino che infila tre mete a Biella. La reazione arriva e con una difesa quasi perfetta non concede più niente e ne rifila due ai torinesi. Poi è trincea fino all’ultima azione quando i biellesi incassano anche la quarta. Gli avversari favoriti dai numerosi ricambi, cosa che i biellesi non si sono potuti permettere”.

U17 Sabato a Biella, allenamento congiunto tra Biella, Cus Torino e Province dell'Ovest. Emilio Vezzoli: “Buono il livello di gioco. Prima frazione contro il Cus Torino il risultato è di due mete a una per noi. Evidente il processo di crescita della squadra, in grado di esprimere un buonissimo gioco. La seconda parte, contro le Province dell'Ovest, vede una partita molto più tirata dovuta al ritmo più elevato e alla solidità della squadra rivale. I nostri dimostrano di saper gestire la pressione e riescono a portare a casa la vittoria per 7 a 5”.U15 Domenica a Biella la

U15 ha perso 13 mete a 0 contro Monferrato. Edoardo Barbera: “Purtroppo non abbiamo tenuto il conto delle trasformazioni. Si sono giocati due tempi da venti minuti e uno da dieci. La squadra è scesa in campo con sole due sostituzioni, ma ha retto bene il primo temo concedendo solo due mete e dimostrando spirito combattivo. Con il diminuire delle energie, la differenza di qualità rispetto alla squadra avversaria è venuta progressivamente più a galla. Da sottolineare la presenza di tre nuovi giocatori che hanno giocato quasi tutta la partita con molto coraggio e voglia di mettersi in gioco”.