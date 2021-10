Campionato Regionale di Enduro a Viverone: Grandi risultati per M.C. Azeglio Foto e Video

Ultima gara del Campionato Regionale Piemonte di Enduro domenica 3 ottobre a Viverone. A concorrere per i titoli di questo sport spettacolare e fisicamente impegnativo, 247 partecipanti dai 14 anni in su che si sono sfidati nei percorsi di Viverone, Roppolo, Azeglio, Cossano e Settimo Rottano.

La gara prevedeva la percorrenza di un circuito di 54 km da ripetersi per 3 volte e 2 cronometrate (una a Roppolo e una a Settimo Rottano).Del M.C. Azeglio hanno spiccato fra tutti Elisa Givonetti in testa alla categoria femminile, Andrea Giacchero arrivato 3° nella classifica assoluta, Massimo Lappe al 2° posto della categoria 300 2T, Alessandro Brocco 2° nei 250 4T e Luca Bordet che ha vinto la Territoriale 4T.

Gli organizzatori hanno lavorato 2 mesi per la preparazione dei sentieri, ripulendo il tracciato da erbacce ed arbusti per renderli agibili. Per altro è già in atto il ripristino delle strade utilizzate per la gara.