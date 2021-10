Buon riscontro di pubblico e partecipanti a Pollone per il terzo "Memoriale Enrico Leone"

Buon riscontro, di pubblico e partecipanti, per la terza edizione del Raduno di Auto d’Epoca “Memoriale Enrico Leone”, che si è tenuto questo fine settimana (venerdì 1 e sabato 2 ottobre 2021) per iniziativa dell’amministrazione comunale di Pollone in collaborazione con la Pro Loco e la famiglia Leone.

La serata di presentazione

“La serata di presentazione e l’evento di “cultura automobilistica” collegato è ormai un classico del nostro raduno” ha ricordato venerdì sera l’organizzatore del Raduno, Paolo Delsignore, nel suo intervento di apertura. Un appuntamento a cui hanno partecipato una sessantina di persone, con molti esponenti del mondo automobilistico e motociclistico, non solo biellese.

Nel corso della serata, presentata da Massimo Gioggia, oltre alle caratteristiche del Raduno dedicato al ricordo del collezionista pollonese Enrico Leone, è stato annunciato che è in avanzata fase di realizzazione (sarà pronto entro fine anno) un libro, “Pollone sulle Ruote”, dedicato ai Pollonesi in qualche modo collegati (o collegabili) al mondo dei motori.

Tornando alla serata, dopo un breve intervento delle autorità (fra queste il vicesindaco di Pollone, Francesco Botto Poala, il Presidente AMSAP, Claudio Milan, e il responsabile del Moto Club Perazzone, Giuseppe Simonato) la parola è passata all’ospite della serata, Cesare Brovarone, noto appassionato di Auto Storiche e curatore della collezione di documenti dello zio, Aldo Brovarone, grande nome del mondo dell’automobile, mancato proprio un anno or sono.

Cesare Brovarone, che fa parte del Consiglio AMSAP (il Club di Auto e Moto d’Epoca di Biella) da vent’anni ed è presidente della Scuderia Giovanni Bracco di Biella, ha intrattenuto i presenti sul tema “Una Vita per il Design”, ricordando la vita, il percorso e le opere di Aldo Brovarone: vetture indimenticabili come la Maserati A6 GCS, la berlinetta Dino Ferrari 246, l’Alfa Romeo Duetto e ancora la Lancia Gamma Coupé e la Ferrari F 40.

Sono intervenuti Daniela Fresc, autrice di interviste giornalistiche e video sulla vita di Aldo Brovarone e poi, dalla sala, Alfredo e Maria Paola Stola, titolari di Studiotorino, azienda torinese creata nel 2005 e specializzata nella modifica di auto sportive fuoriserie. Toccante il loro ricordo di un Aldo Brovarone ormai in pensione che collaborava con loro per il puro piacere di continuare a creare automobili, ovvero ciò che aveva fatto per tutta la vita. Sulla figura dello stilista hanno poi preso la parola anche il Sindaco di Vigliano Biellese, Cristina Vazzoler, e il Presidente della Pro Loco di Vigliano, Silvio Gariazzo.

Il Memoriale Enrico Leone

Il giorno successivo, di buon’ora, i mezzi partecipanti al Raduno si sono ritrovati all’ingresso del Parco della Burcina, in Piazza San Rocco, a Pollone, da dove sono partiti per affrontare un percorso di 52 chilometri che li ha portati dalla Valle Elvo alla Modesto Bertotto di Sandigliano e poi, dopo un passaggio con presentazione a Gli Orsi di Biella, nuovamente in Burcina.

Hanno preso parte al Raduno una quarantina di autovetture, costruite nella seconda metà del secolo scorso; a cui, per la prima volta, si sono aggiunte le motociclette del Moto Club Perazzone. “Anche quest’anno abbiamo proposto il passaggio all’interno del Parco della Burcina” ha commentato Paolo Delsignore “cioè l’itinerario che negli anni ’60 e ’70 seguivano le vetture partecipanti allo storico Rally dei Rododendri. Un passaggio sempre molto suggestivo!”.

Al termine, come già nel 2020 e nel pieno rispetto delle norme anti COVID 19, il pranzo nei locali della palestra Pier Giorgio Frassati, messa a disposizione dalla Fondazione P.G. Frassati. Qui sono anche state effettuate le premiazioni finali. Fra i mezzi più anziani la Moto Guzzi GTS del 1938 di Bruno Galazzo, e la Fiat Topolino 500 C di Mattia Albertin. Premiate anche una Ferrari 355 GTS del 1996 e una Jaguar XJS W12 del 1989.

Infine ai più piccoli presenti in sala è stato “affidato l’incarico” di consegnare un mazzo di fiori a Marcella Aglietta, vedova di Enrico Leone. “Voglio ancora ringraziarla e ringraziare i nostri sponsor, l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Pollone, il Parco della Burcina e tutti i partecipanti”; ha concluso Paolo Delsignore; “è grazie a loro se anche quest’anno il nostro Raduno è stato un successo!”.