Biella lotta ma non basta, Trapani vince all'esordio in casa (Crediti Joe Pappalardo Pallacanestro Trapani)

Biella paga dazio contro Trapani alla prima di campionato ma lotta e sbuffa fino alla fine costringendo i siciliani a tirare fuori energie supplementari per avere ragione dei lanieri. Una partita però in cui Biella non ha mai avuto il pallino del gioco in mano e in cui è stata costretta a rincorrere, grazie a un gioco corale non sono mancati i recuperi fino alla fine del terzo quarto quando a pochi minuti dalla penultima sirena lo svantaggio era di soli cinque punti.

Trapani grazie a una precisione chirurgica nel primo e terzo quarto ha scavato quel solco che ha permesso alla squadra di casa di gestire i possessi successivi. Buono l’impatto di Soviero miglior marcatore biellese con 17 punti e a ruota Bertetti con 16 e Infante con 13. Difficoltà invece dalla linea della carità dove una maggior precisione avrebbe potuto mettere maggiore apprensione alla squadra avversaria. Trapani che ha potuto contare sulla coppia Wiggs e Childs autrice di 36 punti. Ai rimbalzi invece Biella non ha sofferto molto la fisicità degli avversari, mentre qualche punto in più da Davis sarebbe stato utilissimo, ma come ha detto Zanchi nell’intervista del post partita c’era la difficoltà dell’esordio per molti, anche se aver subito 89 punti in trasferta vuol dire aver lasciato troppa iniziativa all’avversario.

Domenica prossima il debutto in casa e allora li sarà un'altra partita, dove, la speranza di tutti, tifosi giocatori e coach è quella di portare a casa il bottino pieno.

2B Control Trapani-Edilnol Pallacanestro Biella 89-78

Parziali: 28-21, 48-43, 75-61

2B Control Trapani: Biordi 5, Wiggs 19, Basciano ne, Tomasini 10, Childs 17, Guaiana 3, Mollura 7, Massone 7, Palermo 8, Minore, Martin ne, Taflaj 13. All.: Daniele Parente.

Edilnol Pallacanestro Biella: Bianchi, Porfilio 3, Pollone 7, Davis 9, Morgillo 7, Soviero 17, Bertetti 16, Vincini 6, Infante 13. All.: Andrea Zanchi.