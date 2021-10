Biella, nasce un nuovo gruppo in consiglio comunale: si chiamerà Forza Italia Civica Indipendente

Nuovi equilibri in seno al consiglio comunale di Biella: nasce, infatti, un nuovo gruppo consiliare, si chiamerà Forza Italia Civica Indipendente e sarà formato dagli attuali esponenti forzisti Alberto Perini e Edoardo Maiolatesi e dai rappresentanti della lista civica Corradino Sindaco Domenico Gallello e Corrado Neggia. Regista dell'operazione il deputato Roberto Pella.

“Questo gruppo non nasce con l'intenzione di andare contro qualcuno ma per dare un segnale di maggior supporto al sindaco Claudio Corradino – commenta Maiolatesi – In questo particolare momento storico, Forza Italia ha dimostrato responsabilità tenendo un profilo istituzionale. A questa realtà si sono avvicinate persone provenienti dal mondo della società civile: ora siamo in 4 ma non escludo nuove entrature”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio: “ Ritengo sia stata premiata la serietà, la coerenza e la competenza del gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, rappresentando per il civismo politico all’interno della maggioranza di centro-destra l’interlocutore ideale per una maggiore incisività nell’azione politico-amministrativa e frutto di una condivisione nella progettualità della città di Biella del futuro. Un ringraziamento particolare per l’importante azione di dialogo svolta dal nostro capogruppo Alberto Perini e da Edoardo Maiolatesi. Al nuovo gruppo l’augurio di un buon lavoro per il bene della città di Biella”.