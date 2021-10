Assurda tragedia nel vicino Astigiano, 13enne muore soffocato nel divano letto

Ieri pomeriggio, in un appartamento astigiano, si è verificata un tragico incidente domestico che, purtroppo, è costata la vita a un ragazzino 13enne di origine senegalese.

In base a una dinamica che dovrà venir meglio definite nelle prossime ore, il ragazzino, che si trovava solo nell’appartamento ed era di corporatura piuttosto esile, è rimasto mortalmente intrappolato in un divano letto che si è chiuso di scatto, imprigionandolo all’interno.

L’allarme è stato dato intorno alle 15 dal cugino, che gli aveva portato la spesa. Non ricevendo risposta, si è preoccupato e ha dato l’allarme. Poco dopo sono giunto sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale medico del 118, che purtroppo però non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del tredicenne.

Il medico legale, effettuati gli accertamenti del caso, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.