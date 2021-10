Scontro tra due auto a Gaglianico, danneggiato anche un mezzo in sosta

Scontro tra due auto a Gaglianico, danneggiata anche un mezzo in sosta (foto di repertorio)

Triplo incidente stradale a Gaglianico. Intorno alle 12 di ieri, 3 ottobre, si sono scontrate due auto guidate rispettivamente da un 35enne e un 22enne. A causa del forte impatto, è stato urtato anche un mezzo in sosta che ha riportato danni lievi alla carrozzeria. Fortunatamente non si sono registrati feriti nel sinistro. Sul posto gli agenti della Polizia per la raccolta dei rilievi.