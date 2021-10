Cossato piange la morte di Daniela Marangoni, aveva 60 anni

Una persona di animo gentile, capace di trasmettere allegria e riempire di gioia il prossimo. Con queste parole viene descritta dagli amici Daniela Marangoni, scomparsa all'età di 60 anni: un brutto male l'ha strappata troppo presto all'affetto dei suoi cari e ha gettato nel dolore l'intera comunità di Cossato.

Pensionata, madre di due figlie e sposata con l'assessore Felice Bocchio Chiavetto, ha lavorato per molti anni in fabbrica con impegno e dedizione. “Siamo rimasti tutti colpiti dalla perdita prematura di Daniela – commenta commosso il sindaco Enrico Moggio – Prima di essere una giunta siamo un gruppo di amici che lavora insieme per il bene della città e sappiamo quanto fosse cara, importante, per il nostro Felice. Ci stringiamo al suo dolore con tutto l'affetto che disponiamo. Ha affrontato questa malattia con coraggio e spirito positivo trasmettendo il suo ottimismo a tutti noi”.

Al cordoglio dei familiari e amici si è unito, in queste ore, anche quello dei cittadini e delle forze politiche presenti in città, dal Partito Democratico passando al Movimento 5 Stelle, uniti nel dolore e nella partecipazione. Il Santo Rosario verrà recitato questa sera, 4 ottobre, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta; sempre qui, avranno luogo i funerali alle 15 di domani, 5 ottobre.