Biella, incidente alla rotonda di via Cottolengo: ciclista in codice giallo all'ospedale (foto di repertorio)

Preoccupazione a Biella per un ciclista rimasto coinvolto in un sinistro stradale alla rotonda di via Cottolengo, a Biella. Il fatto si è verificato poco prima delle 17 di oggi, 4 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbero scontrati un'auto e l'uomo alla guida della sua bicicletta, rimasto ferito nell'impatto.

Il biker è precipitato a terra ed è stato assistito dal personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure del caso in codice giallo. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per accertare la dinamica effettiva dell'accaduto.