Volontariato e Green Pass, incontro on line con il Centro Territoriale Volontariato

Il Centro Territoriale Volontariato ha predisposto un incontro on line lunedì 4 ottobre 2021 dalle 18 alle 20 sulla piattaforma Zoom, sul tema “Volontariato e Green Pass“.

Alla luce delle normative introdotte recentemente dal Governo Italiano in tema di obbligatorietà del certificato sanitario in determinati contesti, abbiamo deciso di capire come impatta l’applicazione del green pass sull’attività dei volontari, assieme a Raffaella Della Valle, consulente di CTV in materia di sicurezza, con cui faremo il punto della situazione alla data attuale.

Possono partecipare all’incontro informativo: tutti gli ETS territoriali accreditati a CTV è ammessa la partecipazione di massimo 2 volontari per ETS.

Informazioni contattando il Coordinatore CTV Simone Rosso: simone.rosso@centroterritorialevolontariato.org .

Raffaella Della Valle è da anni impegnata nella formazione in ambito di sicurezza, ambiente e qualità. Laureata in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino, ho seguito una formazione specifica per assumere il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione). Si occupa di valutazione rischi (ai sensi del D.Lgs. 81/08), miglioramento dell’organizzazione aziendale, sviluppo di piani formativi personalizzati.