Anche Gianfranco Zola in visita a Biella

Dopo Povia (leggi qui), un'altra apparizione eccellente nel Biellese: si tratta dell'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari Gianfranco Zola, venuto a Biella per cenare al Ristorante La Lira, in via Repubblica. Un lettore lo ha incrociato all'esterno del locale e si è intrattenuto con lui scambiando due parole e immortalando l'incontro con uno scatto ripreso da altri organi di stampa.

“Una persona cordiale, gentile ed estremamente simpatica – commenta il ristoratore e chef de La Lira Pietro Calcagno, appassionato tifoso della Juve – Ha assaggiato i piatti della nuova proposta gastronomica apprezzandone la qualità e facendomi i complimenti; non sono mancate anche due battute a livello calcistico, da cui emersa ancora una volta la sua sportività, unita ad una grande disponibilità”.