Ancora guasti all'ex funicolare, assembramenti nell'unica cabina funzionante

Da sabato per arrivare al Piazzo l'ascensore inclinato è a metà servizio. Le denuncia arriva da alcuni commercianti del borgo. <E' indescrivibile il pasticcio che c'è - raccontano - perchè per esempio sabato sera le persone si accalcavano tutte nell'unica cabina funzionante per venire su. Faceva paura il caos che c'era>.