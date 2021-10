Veglio, successo per il sindaco uscente Marzolla: “Spiace per la poca affluenza. Obiettivo? Priorità al territorio”

Netto successo a Veglio per il sindaco uscente Nicola Marzolla: la sua lista, Giovani per Veglio, si aggiudica 196 voti (97,03%) su 208 votanti (con un'affluenza del 46,53 per cento, in calo rispetto alle passate elezioni) e 7 seggi in consiglio. 6 schede nulle, nessuna bianca.

Battuto lo sfidante Lorenzo Menegatto della lista Giovani Amministratori Piemontesi, fermo al 2,97 per cento: per lui, 6 voti e 3 seggi in consiglio. “Dispiace per la poca affluenza alle urne – commenta Marzolla – ma siamo soddisfatti del risultato finale. L'obiettivo della prossima legislatura? Sono tanti ma tra tutti dare priorità al territorio”.