Sorpresa a Coggiola, Paolo Setti è il nuovo sindaco: “Risultato di squadra”

Sfida all'ultimo voto a Coggiola. A sorpresa vince Paolo Setti della lista civica Noi a Coggiola ottenendo 460 voti (51,92%) su 914 votanti (con un'affluenza del 56,66 per cento, in calo rispetto a cinque anni fa) e 7 seggi in consiglio. 20 le schede nulle, 8 quelle bianche. Sconfitto il vice sindaco uscente e candidato della lista Per il futuro di Coggiola Pierangela Bora Barchietto che raccoglie 426 voti (48,08%) e tre seggi in consiglio.

“Che non fosse facile lo sapevamo ma si corre sempre per vincere e alla fine ce l'abbiamo fatta – commenta a caldo Setti – Siamo contenti del risultato di squadra ottenuto: i cittadini hanno capito la validità del nostro programma e ci hanno premiato; ora cominceremo ad amministrare stando vicini alle esigenze delle persone”.