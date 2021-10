Occhieppo Inferiore, la soluzione anti disagi per giovedì 7 ottobre

L’amministrazione comunale ha trovato la soluzione ai possibili disagi che si sarebbero creati con la chiusura della via Martiri della Libertà in occasione del passaggio in città della gara ciclistica Gran Piemonte. Avendo disposto la chiusura della strada dalle 13 alle 16, si sarebbero infatti creati disagi per i genitori impegnati nel recuperare i propri figli presso le scuole cittadine.

L’assessora Stefania Maffei ha infatti escogitato diverse possibilità per evitare la chiusura anticipata delle scuole ed infine ha disposto che la scuola d’infanzia seguirà il normale orario, i bambini potranno mangiare in mensa ed usciranno alle 16.30. Anche la primaria seguirà l’orario normale terminando alle 12.30 consentendo ai bambini che tornano a casa con lo scuolabus di uscire qualche minuto prima per poter permettere il regolare svolgimento del servizio prima della chiusura della strada. Chi invece si ferma per il dopo scuola potrà pranzare in mensa uscendo normalmente alle 16.30. Nel momento in cui dovessero mancare docenti o addetti alla sorveglianza dei bambini il Comune si farà carico di trovare adeguato personale della cooperativa di riferimento.