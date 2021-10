CPO Biella, un successo la prima tavola rotonda: oltre 120 gli utenti collegati

Continuano gli appuntamenti organizzati dal Comitato Pari Opportunità degli Avvocati e Avvocate biellesi insieme ai colleghi di Cuneo. Dopo il successo della tavola rotonda tenutasi a Biella il 23 settembre, i due CPO torneranno a parlare di parità salariale il prossimo 21 Ottobre. La prima tavola rotonda ha visto la presenza di oltre 120 utenti collegati sulla piattaforma Teams per seguire gli interventi dei rappresentanti politici e degli addetti ai lavori.

Un successo, come sottolinea la Presidente del CPO Biella avv.ta G. Prato: “Questo evento è motivo di grande soddisfazione per il nostro CPO e per quello di Cuneo, co-organizzatore, essendo il primo dibattito specialistico sulla recentissima legge regionale sulla parità salariale uomo-donna. Inoltre, fatto inusuale, siamo riusciti a mettere insieme politica ed avvocatura specialistica per un confronto a tutto campo.” Fil rouge dei vari interventi, che hanno ampiamente riconosciuto l'importanza della legge regionale, l'attesa del regolamento per l'attuazione che dovrà essere presentato nei prossimi mesi dall'assessorato al lavoro, competente per materia.

Sarà l'occasione per un prossimo convegno, come promette la Presidente avv.ta Prato: “Ci dispiace che non abbia potuto prendere parte, per impegni istituzionali, l'ass. Elena Chiorino, che non mancheremo di invitare non appena il suo assessorato avrà emanato il testo del Regolamento attuativo della legge.” Nell'attesa, i CPO di Biella e Cuneo ricordano l'appuntamento del 24 ottobre per l'esame della proposta di legge nazionale. I lavori della seconda tavola rotonda, coordinati delle presidenti Prato e Sara Tomatis, saranno trasmessi su piattaforma Teams. Relatori: on. Chiara Gribaudo, promotrice e prima firmataria della proposta di legge in discussione; dr.ssa Francesca Bagni Cipriani, consigliera parità nazionale; Avv.ta Tatiana Biagioni, presidente nazionale AGI e avv. Aldo Bottini, past presidente nazionale AGI. Per gli avvocati è possibile iscriversi al convegno inviando una mail a info@ordineavvocatibiella.it entro il 19 Ottobre.