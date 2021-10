Candelo, sempre più iniziative a favore delle famiglie tra solidarietà e aiuto compiti in biblioteca

Tanti progetti in programma ma un unico obiettivo: il bene per la comunità di Candelo. È stato un successo ieri l'iniziativa di Aiuta la tua città volta a raccogliere generi alimentari e materiale scolastico per chi ne ha necessità.

“Grazie di cuore a tutti i volontari dell’Emporio Solidale, del Gruppo di Volontariato Vincenziano, dell’Associazione di Promozione Sociale Bethel e a Conad, che insieme all'amministrazione hanno reso possibile questa importante raccolta per le famiglie fragili di Candelo – spiega il sindaco Paolo Gelone - Come sempre, dimostriamo con i fatti quanto grande sia il cuore di Candelo”.

Sempre in queste ore è partito il progetto "Topolini in Biblioteca": tutti i mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30, la Biblioteca è a disposizione dei bambini di Candelo che frequentano la scuola primaria, con l'aiuto compiti e momenti dedicati alla lettura. “Abbiamo ricevuto le risposte al sondaggio e ci siamo attivati per rispondere in modo concreto e veloce – sottolinea Gelone - Siamo pronti ad accogliere, in piena sicurezza, fino a 6 bambini, cioè tutti quelli che hanno dimostrato interesse in questa prima fase e se le iscrizioni fossero di più eventualmente attiveremo altre giornate. La modulistica è già scaricabile dal sito del Comune”.