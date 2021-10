Biella, da oggi accensione anticipata dei termosifoni: il sindaco firma l’ordinanza

Il sindaco Claudio Corradino ha firmato stamane l’ordinanza per l’accensione anticipata di caldaie e termosifoni sul comune di Biella. Visto il repentino abbassamento delle temperature, specialmente nelle ore mattutine e serali, che lascia aperta la possibilità di determinare alla popolazione un sensibile disagio soprattutto per gli anziani e per chi ha problemi di salute, si autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento a partire da oggi (4 ottobre 2021) nell’ambito del territorio di Biella (7 ore massime giornaliere di utilizzo).