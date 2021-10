A Rosazza vince Delmastro, sarà secondo mandato: “Obiettivi? Salvaguardia territorio e negozio multiservizi”

Vittoria piena a Rosazza per Francesca Delmastro. Il sindaco uscente ottiene il secondo mandato di fila raccogliendo 56 voti (100%) su 57 votanti (con un'affluenza del 45,97 per cento, minore rispetto a 5 anni fa) e 7 seggi in consiglio. Una scheda nulla e nessuna bianca. Non raccoglie voti la seconda lista dello sfidante Mirko Marangon.

“Una bella soddisfazione – commenta la prima cittadina – La miglior risposta che i cittadini potevano dare badando molto agli aspetti concreti. Ora si inizia con il programma. Gli obiettivi? Ricucire le ferite secche dell'alluvione salvaguardando il territorio e mettendo a posto gli uffici. La più grande sfida sarà avere un negozio multiservizi in paese”.