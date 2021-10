A Campiglia Piatti ottiene il bis per 50 voti in più: "Grazie a tutti, contenti del risultato"

Secondo mandato per Maurizio Piatti a Campiglia Cervo. Per 50 voti in più il sindaco uscente della lista Per la Bursch si aggiudica la vittoria finale ottenendo 176 voti (58,28%) su 311 votanti (con un'affluenza del 51,83 per cento, in leggero calo rispetto a 5 anni fa) e 7 seggi in consiglio. 7 le schede nulle, 2 quelle bianche.

Sconfitto Riccardo Mazzuchetti di Voci in Valle: a suo favore 126 voti e 3 seggi in consiglio. “È stata una battaglia e siamo contenti del risultato finale – spiega Piatti – Da questo voto esco ancor più responsabilizzato rispetto a prima. Ringrazio chi ha appoggiato la mia lista e il sottoscritto: da soli non si arriva da nessuna parte. L'obiettivo? Creare le condizioni affinché i cittadini possano vivere sempre meglio a Campiglia Cervo”.