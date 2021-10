Cinque rapaci liberati nel cielo della Burcina dalla LIPU - FOTO e VIDEO

Sono stati cinque i rapaci liberati questa mattina dalla LIPU sezione di Biella-Vercelli. All’incontro di questa mattina nel parco della Burcina di Pollone, nonostante la pioggia, sono state moltissime le persone che hanno voluto partecipare alla liberazione dei rapaci e condividere questo bel momento con i volontari, una tradizione arrivata al suo ventesimo appuntamento.

Un piccolo gheppio, un allocco in fase grigia ed uno in fase rossiccia, una poiana e un nibbio bruno, sono stati liberati nell’area protetta del parco. Reduci da piccoli incidenti come collisioni con auto, vetrate, fili e cavi delle linee elettriche o fucilate dei bracconieri, sono stati curati nel Centro di Recupero Animali Selvatici della LIPU di Asti.

Sono arrivati questa mattina in piccole scatole in attesa di essere liberati dalle mani dei piccoli emozionati partecipanti estratti a sorte tra coloro che avevano effettuato una donazione. Tutto il ricavato verrà devoluto al Centro di Recupero di Asti. Purtroppo per mancanza di fondi diversi Centri han chiuso ed occorre sostenere chi con grande impegno cura gli uccelli appartenenti alla fauna selvatica trovati feriti o in difficoltà.

Aldo Pietrobon, ornitologo socio fondatore della sezione LIPU Biella e Vercelli ci ha raccontato: “Ottobre non è un mese casuale per liberare i rapaci, è il momento clou della migrazione: ci sono uccelli che iniziano la migrazione ad inizio e fine agosto, fine settembre e quelli che adesso arrivano da noi dal nord Europa. Quelli che da qui vanno in Africa sono già partiti, quelli che invece svernano nel sud Europa stanno arrivando adesso. Ogni uccello ha la sua biologia, il suo modo di vivere e comportarsi. Qualsiasi animale verrà rilasciato avrà l’istinto per la migrazione, grande o piccola. La poiana sicuramente andrà via, il nibbio bruno andrà verso la Tunisia”. Pietrobon continua: “Scegliamo di far liberare i rapaci ai bambini per creare in loro la curiosità e il rispetto verso questi animali, in maniera che possano coltivare questa passione. Si organizzano questi eventi anche per far conoscere l’associazione e raccogliere donazioni per il centro, considerato che gli Enti Locali non riescono ad elargire molto per il recupero dei volatili”.

Prossimo appuntamento con la LIPU sarà per l’incontro didattico organizzato domenica 17 ottobre alle 15, presso la cascina Emilia sede del Parco Burcina, sulla conoscenza degli uccelli e come gestire le mangiatoie in inverno. Per informazioni e prenotazioni tel. 3383017622 - biella@lipu.it