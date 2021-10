La Giornata del Creato a Bioglio

Giornata importante ieri a Bioglio. In collaborazione con gli uffici pastorali delle Diocesi di Biella, Casale Monferrato e Vercelli si è celebrata la Giornata del Creato. La giornata è partita alle 9,15 con l'incontro con la maestre e i bambini della scuola parentale che hanno mostrato l'Orto dei Bambini, frutto del lavoro di ormai due anni in cui bambini, famiglie e adulti con le maestre curano un piccolo orto pieno però dei colori e del profumo dei bambini.

Gratitissima è stata la sorpresa del saluto di Elisabetta Dami, autrice di libri per bambini, che ha desiderato testimoniare la sua vicinanza a Bioglio con un contributo apprezzatissimo sul valore della custodia del creato elemento sempre presente nella sua opera letteraria ed educativa.

Alle 14,30 il gruppo, composto da oltre 40 partecipanti si è spostato in Villa Santa Teresa dove ha provveduto alla messa a dimora di una Betulla nel Parco Agricolo che in questi gironi sta per essere implementato visitando poi la struttura ammirando le opere di Fulvio Platinetti, Livio Girivetto Mensio e i Papier Peint Panoramique.