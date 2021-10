Biella inizia da Trapani la sua avventura in campionato

Alle cinque della sera della prima domenica di autunno parte la stagione agonistica reale (non guardiamo certo la Supercoppa) di Pallacanestro Biella nell’arena del Palaverde di Trapani.

Zanchi Juric è pronto a far scendere in campo una squadra che dovrà andare ai mille all’ora per portare a casa un risultato che al termine della stagione vuol essere quello di una salvezza tranquilla per evitare i patemi d’animo della passata stagione. Peccato per la tegola di Cromer che ha costretto la società a volgersi altrove per trovare una soluzione, ma le sensazioni e i propositi che abbiamo visto nel pre campionato depongono a favore dei giovanissimi di Biella. Grinta e amalgama possono fare, del gruppo messo in piedi dal due Zanchi Olla, una vera e propria mina vagante del Girone.

Il Forum grazie anche al ritorno del pubblico può tornare a garantire quell’effetto da sesto uomo che alla fine della stagione può fornire i punti necessari e utili per raggiungere lo scopo. C’è sicuramente molto divario fra la A1 e le compagini della A2, budget siderali nel massimo campionato, molto meno nel secondo campionato nazionale; ma la palestra e la visibilità che possono fornire queste partite devono essere da stimolo per tutti quei giocatori che faranno l’anticamera della massima serie e in cui i talenti made in Italy possono esplodere.

Trapani presenta un classico enfant du pays biellese che risponde al nome di Federico Massone, talentuoso giocatore maturato in quel di Biella. Lui può essere la chiave della squadra siciliana per mettere in difficoltà Pollone e compagni. Servirà tutta l’esperienza di Infante e la grinta di Davis, partire bene sarebbe già un bel viatico.