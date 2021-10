Pralungo, la “Quattro passi” più forte del maltempo FOTO e VIDEO

Quattro passi per Pralungo

Alle ore 10 di oggi, domenica 3 ottobre, le strade di Pralungo si sono riempite di appassionati di podistica e amatori che, su un tracciato di circa 6 chilometri, hanno attraversato il paese cimentandosi nella tradizionale camminata ludico motoria “Quat pass për Pralungh”.

L’evento, organizzato dall’associazione “Genitori e Giovani” con il supporto dell’associazione Pietro Micca e Biella Running, ha potuto vantare la cronaca da parte dello speaker professionista Stefano Belli.

I corridori, quasi 70, sono partiti dal polivalente per affrontare un percorso misto tra strade cittadine e sterrato sotto una leggera pioggia che, tuttavia, non ha compromesso lo svolgersi della manifestazione. Da segnalare anche 15 bambini che hanno potuto godersi la giornata grazie ad un tracciato pensato apposta per loro.I primi arrivati tra gli uomini:1 uomo Toso Andrea2 uomo Ghiardo Marco3 uomo Eugenio Boggio Marzet

Le prime arrivate tra le donne:

1 donna Linda Perrone

2 donna Giusy de Feo

3 Donna Federica Pozzo

Tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia ricordo.