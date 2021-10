In 173 al traguardo del Vertikal Tovo. Edizione 2021 a Fabiola Conti e Fabio Cavallo FOTO

Tempo umido, nebbia e temperatura comunque gradevole, partenza a cronometro ogni 15 secondi, con ogni atleta a gestire il ritmo a proprio piacimento senza l'influenza diretta degli avversari, ingredienti che hanno permesso a Fabiola Conti, atleta con numerose affermazioni prestigiose in stagione, di siglare il record del percorso al femminile in 43 min 48 sec, 45 secondi sotto al precedente primato.

Al secondo posto la forte scialpinista Ilaria Veronese in 44 min 36 sec, terza la tenace Raffaella Tempesta in 45 min 23 sec.

In campo maschile bella affermazione per il cuneese Fabio Cavallo in 36 min 31 sec davanti al valdostano Alex Dejanaz in 37 min 03 sec che la spunta per soli due secondi sul forte biellese Francesco Nicola, terzo in 37 min 05 sec.