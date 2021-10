6 squadre ad Oropa per il primo torneo promozionale di Volley

Ieri, Sabato 2 ottobre, nell'impianto polisportivo di Oropa, si è svolto il primo torneo promozionale di volley organizzato dall'ASD Oropa Outdoor. Il meteo, non del tutto favorevole, non ha scoraggiato una sessantina di ragazzi e ragazze che, organizzate in 6 squadre di 8/10 elementi, si sono affrontate in avvincenti incontri spesso risolti solo al tie break. Il torneo ha avuto inizio alle ore 10.30 e si è concluso alle 16.30 con la vista sempre suggestiva della Basilica nuova di Oropa. Due gironi da tre squadre l'una hanno portato in finale la squadra dei Beerrunners e dei Gaiax, i primi alunni del Liceo Classico di Biella con alcuni inserti esterni, i secondi un gruppo di amici universitari.

La partita si è risolta anche in questo caso al terzo decisivo set con la vittoria di misura dei Beerrunners. Musica, gioco, sport, amicizia hanno caratterizzato l'evento. Tutti gli atleti hanno giocato con la maglietta offerta loro per l'occasione dagli organizzatori e sponsorizzata ME/BO. Ricca la premiazione con omaggi offerti da Birra Menabrea, da Pasticceria De Mori e da Bottalla formaggi.

I partecipanti erano così entusiasti da richiedere se fosse stato possibile organizzare ogni settimana un torneo simile... L'Associazione ha dato disponibilità ad organizzarne uno in primavera, sicuramente ancora più accattivante, invitandoli intanto ad iscriversi al torneo di Broomball che si svolgerà a gennaio sulla pista di ghiaccio. Riportiamo qui alcune foto dei momenti salienti dell'evento, rimandando alla pagina facebook: ”pattinaggio oropa” per maggiori dettagli immagini e filmati.