Una mela al giorno toglie il medico di torno. All’origine di questo detto i molteplici benefici delle mele

La mela è un frutto che aiuta a mantenersi in salute, combatte il colesterolo ed è una fonte naturale ricca di pectina più di qualsiasi altro frutto. La pectina è fibra solubile ricca di proprietà benefiche, utile per restare in salute e mantenere il benessere quotidiano. La pectina, ad esempio, è molto utile perché regolarizza le funzioni intestinali, favorisce la digestione e diminuisce i valori di colesterolo. Benché le mele si trovino sempre durante l’anno, in autunno questi frutti danno i benefici migliori grazie alla loro maturazione naturale.

Quante calorie ha una mela? Anche se esistono tantissimi tipi di mele (ad esempio Fuji, Gala, Golden) ognuna con il suo apporto di calorie, è possibile stimare un valore calorico indicativo: una normale mela di 200g apporta 104 kcal. Secondo questo calcolo, potremmo dire che 100 grammi di mela corrispondono a 52 kcal, con 13 g di carboidrati, 11,2 g di zuccheri, 1,6 g di fibre, 0,3 g di proteine e 0,2 di grassi. Nello specifico, le mele con meno zuccheri (come le mele verdi Granny Smith) hanno un apporto calorico bassissimo pari a 38 kcal ogni 100 grammi. Le più dolci arrivano ad un massimo di 72 kcal per 100 grammi. Per fare altri esempi, sempre considerando un peso di 100 grammi per frutto, la varietà Golden apporta 43 kcal, la varietà Gala 42 kcal.

Vediamo nel dettaglio quali sono le proprietà nutrizionali delle mele che troviamo alla Cascina Imperolo.

Royal Gala

Questa mela molto succosa e croccante,ricca di carotene e di vitamina A, è stata scoperta dal frutticoltore neozelandese J.H. Kidd nel 1920. Ha una buccia rossa con sfumature gialle ed un sapore dolce ed aromatico. È una mela perfetta per centrifugati e succhi di frutta.

Crimson Crips

Questa varietà è sicuramente una delle più giovani e fu ottenuta all'interno di un programma di ricerca sulla resistenza delle piante alla ticchiolatura avviato dalla Purdue University nel 1971 e seguita da E.B.Williams. Le piante furono piantate presso la ClarckFarm Tract della Purdue University Horticultural Research Farm-West Lafayette. Successivamente altre piante furono testate in Canada, Francia ed in Italia. Grazie al sapore dolce e aromatico e la polpa soda e succosa la rendono una delle varietà più interessanti e apprezzate del mercato. Sono perfette per essere cotte al forno perché grazie alla loro consistenza rimangono sode e succose.

Mela Golden

Questa mela gialla-oro è molto apprezzata per il suo sapore dolce leggermente acidulo e per la croccantezza della polpa, ricca di fruttosio. Scoperta negli Stati Uniti negli anni ’80, è oggi una delle mele più vendute e prodotte in Italia. La Golden è la varietà ideale per preparare la classica torta di mele fatta in casa, soffice o senza burro.

Granny Smith

La Granny Smith è la mela verde per antonomasia. Nata in Australia nel 1868 da un incrocio naturale tra un melo selvatico e un melo comune, è stata scoperta da “nonna Smith”, ovvero la frutticoltrice anglo-australiana Maria Ann Smith da cui prende il nome. Grazie al suo sapore asprigno e particolarmente rinfrescante, la famosa mela di origine australiana è perfetta per insalate e macedonie.

Mela Fuji

La Fuji è probabilmente la mela più coltivata al mondo: in Italia viene raccolta alla fine di Ottobre, ma nasce negli anni trenta ad opera dei coltivatori della Provincia di Aomori in Giappone. La mela Fuji è un toccasana per la salute: croccante, dolce, di colore rosato, rinforza le difese immunitarie e ha una buccia ricca di pectina, una fibra solubile che non irrita le mucose intestinali. Ideale in ufficio o per una pausa a scuola se siete alla ricerca dello spuntino spezza fame che non faccia ingrassare.