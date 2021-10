Le attività al Giardino Botanico di Oropa

Laboratori di educazione alla libera creatività presso il Parco Burcina, Pollone

E’ iniziata sabato 2 ottobre con un’attività ispirata all’albero di Munari, la nuova proposta per i più piccoli (Bambini dai 5 ai 10 anni) della GBO Green School. Con la collaborazione dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore, partono i Laboratori di educazione alla libera creatività. Cinque appuntamenti dedicati all'arte e alla natura presso la Biblioteca nella Natura WWF (Casino Blu) al Parco Burcina di Pollone.

Completamente gratuiti ma con prenotazione obbligatoria.

È possibile iscriversi ad un solo laboratorio oppure a più di uno.

Sono disponibili 8 posti per ogni laboratorio, in seguito alla pre-iscrizione arriverà via mail una notifica di conferma della prenotazione.

Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio presso la Biblioteca nella Natura.

Il programma degli incontri

Martedì 5 OTTOBRE ore 17:00

"FARFALLE 3D"

Matita ed acquarello saranno gli strumenti che utilizzeremo su cartoncino per dipingere delle farfalle che, a seguire, con la tecnica dell'incisione... spiccheranno il volo!

Giovedì 7 OTTOBRE ore 17:00

"EDUCARE ALL'ARTE, IL FAGGETO di G. Klimt"

La finalità di questo laboratorio? far conoscere ai bambini la Storia dell'arte...con gli occhi spalancati e pieni di meraviglia! In questa puntata saranno guidati attraverso la vita di Gustav Klimt, insieme, analizzeremo le sue opere principali e ci soffermeremo sull'amore per la natura, riprodurremo con svariate tecniche artistiche l'opera dedicata al bosco.

Domenica 10 OTTOBRE ore 15:00

"I COLORI CALDI DELL'AUTUNNO!"

Osserveremo il foliage presente nel parco che ci ospita, ne studieremo ogni colore per poi creare la PALETTE AUTUNNALE. Dai colori primari ai loro derivati, tempere e pennelli ci aiuteranno nell'impresa di "imitare" madre natura!

Giovedi 14 OTTOBRE ore 17:00

"IL MANDALA... CERCHIO DELL'ARMONIA"

Frutti, foglie, bacche, pigne e semi raccolti durante una passeggiata verranno utilizzati per creare il proprio mandala, per focalizzare le emozioni, far fluire le energie lavorando sulle armonie cromatiche.

E’ disponibile un modulo di pre-iscrizione sul sito del Giardino Botanico di Oropa: http://www.gboropa.it/News/Archivi/2021/Atelier21.htm

le prenotazioni si ricevono sino alle ore 18: del giorno precedente

Questa attività, come molte altre, è stata resa possibile grazie ad un Bando della Regione Piemonte (Direz. Sanità e Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) che ha permesso la creazione presso UPBEduca di Biella di un dipartimento del verde: un luogo di formazione, di ritrovo, di scambio ma anche di intrattenimento per diffondere la cultura delle piante, del verde e dell'ambiente

Informazioni e prenotazioni:

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV |Giardino Botanico di Oropa (Biella)

(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it

Social: facebook.com/GBOropa | Instagram.com/GBOropa | Twitter.com/GBOropa