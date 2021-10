Forum delle Città Creative UNESCO: Al Sociale un incontro su montagna, rigenerazione urbana e territoriale

Tema di sabato 2 ottobre “Montagna, Economia e Sviluppo Sostenibile” - Le montagne: risorsa per il buon vivere locale e potenziale di attrazione e accoglienza. L’economia e la finanza motori di sviluppo sostenibile e territoriale -

Ad aprire l’incontro della mattina l’alpinista Matteo Dellabordella di ritorno dalla sua ultima avventura in Groenlandia, a descrivere del suo intimo rapporto con la montagna con immagini ad accompagnare il racconto.

Alla tavola rotonda a cui hanno partecipato esperti del settore, il dialogo si è incentrato sul bisogno di controllo degli accessi sempre più numerosi agli ambienti montani, alla necessaria limitazione dello sfruttamento della montagna e del suo paesaggio favorendo il recupero degli impianti sportivi e degli immobili piuttosto che la nuova costruzione. È emersa anche l’importanza della coltivazione della montagna, utile per mantenere l’equilibrio anche a valle e ridurre il degrado.

Per portare il loro contributo alla ricerca di una soluzione ai problemi che incombono sull’ambiente montano, moderati dal giornalista Silvano Esposito, Gilberto Pichetto Fratin Vice Ministro allo sviluppo economico, Barbara Greggio assessore alle attività economiche, turismo e montagna della Città di Biella, Pietro Sella direttore generale Banca Sella Holding, Massimo Mossino direttore generale Biver Banca Gruppo CR Asti, Enrico Rosso nella sua veste di alpinista, Lorella Franceschini vice presidente Club Alpino Italiano, Andy Varallo presidente Dolomiti Superski e Marco Pappalardo responsabile marketing e comunicazione Dolomiti Superski. In collegamento Paolo Zegna della Fondazione BIellezza e Fabio Ravanelli presidente CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Nel pomeriggio “Distretto UNESCO Piemonte e Rigenerazione Urbana” - Covid19, lesson learnt: prospettive e modelli di rigenerazione urbana e territoriale. Le designazioni come motore di sviluppo sostenibile e rigenerazione urbana -

All’introduzione di Barbara Greggio assessore UNESCO Città di Biella, Vittoria Poggio assessore alla cultura Regione Piemonte, Paolo Naldini direttore Fondazione Pistoletto ed Ezio Manzini Professore Onorario del Politecnico di Milano, il moderatore Vittorio Salmone coordinatore delle Città Creative Italiane ha aperto il dibattito tra i partecipanti alla tavola rotonda.

Ad intervenire rappresentanti di alcune città italiane quali Renato Lavarini della città di Ivrea, Stefano Amadio della città di Pesaro, Federica Forti per la città di Carrara, Giorgia Boldini della città di Bologna, Gabriele Rinaldi per Bergamo, Francesco De Biase di Torino, Paola Manara per Milano, Andrea Bortolasi della città di Modena, rumi Sakamoto dalla città giapponese di Kanazawa eMary Hammond per l’americana città di Paducah. Altri partecipanti sono stati Elena De Filippis direttrice regionale Musei Piemonte, Luise Berretti vice responsabile ufficio UNESCO direzione regionale Musei Piemonte, Roberto Cerrato direttore Paesaggi Vitivinicoli UNESCO: Lanche - Roero e Monferrato, Vittorio Porta presidente dell’ordine degli architetti di Biella.