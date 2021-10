Al Teatro Sociale Villani l’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” di Pesaro per una versione “smart” del “Barbiere di Siviglia”

Si conclude la seconda giornata del Forum delle Città Creative Unesco al Teatro Sociale Villani con l’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” di Pesaro che ha accolto l’invito di Barbara Greggio in veste di assessore alle attività economiche, turismo e montagna e UNESCO della Città di Biella. Ad intervenire nella presentazione dello spettacolo Daniele Vimini, Vice Sindaco della città di Pesaro.

Il concerto tenutosi è una versione “smart” della celebre opera “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, un estratto dell’opera completa, che dura più di tre ore, che concentra la narrazione in poco più di un’ora di spettacolo. Frutto del lavoro dell’Orchestra Sinfonica e del direttore artistico principale Maestro Daniele Agiman, è stato prodotto per il 150° anniversario della morte di Rossini, appositamente creato per poter essere “portato” nelle ambasciate e negli istituti di cultura in rappresentanza delle opere del compositore pesarese.

Il Maestro Salucci ha presentato i solisti dell’Orchestra Sinfonica che hanno preso parte allo spettacolo: il Maestro Noris Borgogelli prima viola, Henry Domenico Durante violino spalla, Marco Bartolini violino secondo, Lorenzo Luciani primo oboe, Avanov Raja Angela violoncellista.

Ad esibirsi insieme ai musici, i cantanti dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” dove vengono formati cantanti che debuttano direttamente nel mondo del professionismo e dell’opera. Presenti il baritono William Hernandez, il tenore Shanul Sharma e la mezzo soprano Marta Pluda.

Grande soddisfazione fra il pubblico presente al teatro, con richiesta di bis e numerosi applausi. Il concerto era anche in live streaming sulle pagine social della Città di Biella e Biella Città Creativa, oltre che proiettato presso il palasport di via Pajetta.