Al Biella Jazz Club il Saddex Quartet, riapre il Biella Jazz Club

Dopo un anno e mezzo di chiusura forzata per la pandemia,riaprono le porte del più antico jazz club d'Italia nella sede storica di Palazzo Ferrero.

nato a Trento nel 1978, ha studiato musica classica al Conservatorio di Milano (pianoforte e composizione). Durante gli studi ha iniziato ad ascoltare musica jazz e jazz-rock. Ha studiato la musica jazz con alcuni insegnanti del Berklee College (Larry Monroe, Russel Hoffman) e anche con alcuni jazzisti italiani (Tino Tracanna, Giovanni Tommaso). Ha iniziato a suonare nei jazz club di Milano e da allora ha suonato con diversi importanti musicisti, come Dave Weckl, Tino Tracanna, Attilio Zanchi, Gianluigi Trovesi, Maurizio Giammarco, Giovanni Falzone, Riccardo Fioravanti, Maxx Furian, Emilio Soana, Paolo Tomelleri, JW Orchestra (diretta da Marco Gotti), e molti altri.

Ha suonato in festival, jazz club ed emittenti televisive: Blue Note Milano, Osijek Jazz Festival, Iseo Jazz, Brianza Open jazz festival, Lario Festival, Valtidone festival, Match Music (Sky tv), Jazz Club Bergamo, Ivrea Jazz Club, Società del Quartetto (Bergamo), Locarno Film Festival…

È attivo in varie direzioni: come side man, come band-leader del progetto The Soul Mutation, come autore e come insegnante. Negli anni ha anche maturato esperienza in linguaggi diversi da quello jazzistico: ha collaborato con musicisti blues, cantautori e attori, mostrando la sua versatilità, sia dal vivo che in studio.

Nel 2007 ha realizzato il suo primo CD, Imprinting, registrato con Attilio Zanchi al contrabbasso e Marco Castiglioni alla batteria. Il lavoro ha ricevuto buone recensioni. Tutti i brani dell’album sono scritti da Francesco Chebat.

Nel 2010 pubblica Promenade, con il trombettista Gianni Satta e Stefano Bertoli alla batteria.

Collabora stabilmente con la cantante Martha J. Dal 2008 hanno prodotto insieme sei CD: Pas de Deux (duo voce e piano, in gran parte brani originali), Harlem Nocturne (standard jazz, con Roberto Piccolo al contrabbasso, Stefano Bertoli alla batteria e Guido Bombardieri al sax), Dance Your Way to Heaven (brani originali, con Roberto Piccolo, Stefano Bertoli e Cisco Portone alle percussioni), That’s It! (standard jazz, con Roberto Piccolo, Stefano Bertoli) and No One but You (standard jazz, duo voce e piano). Il progetto più recente è The Soul Mutation, che ha portato alla pubblicazione di due album (The Soul Mutation e Times are Changing). The Soul Mutation è un trio insolito, formato da Martha J. alla voce, Francesco Chebat al piano e synth bass e Francesco Marzetti alla batteria. La band suona in gran parte musica originale, scritta da Martha J. e Francesco Chebat. Il sound prende ispirazione da jazz, r&b, funk e fonde diversi generi in modo originale: attenzione alle melodie, improvvisazioni jazzistiche e ritmi pieni di groove. Dal 2006 collabora con la JW Orchestra diretta dal sassofonista Marco Gotti, con cui ha realizzato un CD dal titolo Lectio Brevis on Trillo.



Lorenzo Feliciati

Eclettico bassista, produttore, arrangiatore e artista discografico di fama mondiale, Feliciati è un artista che ha viaggiato spesso e che ha esplorato e mescolato molti generi diversi durante tutta la sua lunga carriera, al punto di creare il suo stile unico che renda la sua musica sempre riconoscibile. Un tratto distintivo all'interno di una produzione molto complessa e variegata, che è probabile si trovi intorno alla sezione progressive rock e nu jazz in un negozio di dischi.

La carriera di Lorenzo Feliciati è divisa tra il suo ruolo di uno dei più grandi musicisti professionisti in studio e dal vivo in Italia e la sua carriera in continua evoluzione come uno dei grandi del basso elettrico contemporaneo, ma ciò che lo distingue veramente sono i suoi talenti come compositore, arrangiatore e produttore.

Ha suonato in studio/sul palco tra gli altri con: Bob Mintzer (Yellowjackets), Pat Mastelotto (King Crimson), Cuong Vu (Pat Metheny Group) Niccolò Fabi, Giovanni Lindo Ferretti, Tiromancino, Daniele Silvestri, Fiorella Mannoia, Chad Wackerman (Frank Zappa, Allan Holdsworth), Steve Jansen (Japan, David Sylvian), Martin Verdonk (Prince, Chaka Khan, Stevie Winwood), Sean Freeman (Level 42, Eric Clapton, Joe Bonamassa), Mattias IA Eklundh, Colin Edwin (Porcupine Tree) Marco Minneman.



Maxx Furian,