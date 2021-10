Prima ingurgita 13 involucri di droga, poi si inventa un finto matrimonio per farsi rilasciare: pusher arrestato a Torino

Un trentaduenne senegalese, ben noto agli agenti del Commissariato Barriera di Milano per precedenti che riguardano lo spaccio di droga, è stato fermato per un controllo di polizia, lo scorso mercoledì pomeriggio, in via Palestrina.

L’uomo, privo del permesso di soggiorno, si è espresso a fatica con i poliziotti, che hanno notato subito degli involucri colorati all'interno della sua bocca. Gli hanno dunque chiesto di alzare la lingua e mostrare cosa nascondesse.

Di fronte a questa richiesta, il trentaduenne ha iniziato a inghiottire velocemente le palline: immediato è allora scattato il suo fermo. Compreso che sarebbe stato tradotto negli uffici di polizia, l'uomo ha opposto resistenza, spiegando che da lì a poche ore avrebbe dovuto sposarsi.

La scusa non è bastata per impedirgli l'arresto: il 32enne ha allora tentato la fuga, senza però riuscirvi, e successivamente ha rigurgitato 13 dosi di crack nel vano tentativo di impietosire gli operatori di polizia.

L'uomo, in passato sottoposto al divieto di dimora a Torino e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.