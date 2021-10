Fiamme in un capanno a Ponderano. Squadre di Vigili del Fuoco al lavoro FOTO

Capanno in fiamme a Ponderano. Vigili del Fuoco e Polizia sul posto

Dalle prime testimonianze sembrerebbe che, nel tentativo di distruggere un nido di calabroni, al proprietario sia sfuggito il fuoco che si è propagato nel capanno distruggendolo in gran parte. Sul posto diverse squadre di Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e stanno procedendo allo smassamento del materiale per la totale messa in sicurezza del luogo. Anche la Polizia presente sul luogo dell'intervento.