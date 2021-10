E' accaduto in via Milano all'imbocco del ponte di Chiavazza. Fortunatamente il parapetto del ponte, pur divelto per buona parte, ha contenuto l'urto evitando il peggio e l'auto, uscita di strada, si è fermata proprio sul ciglio. Tanto spavento e danni all'auto oltre che alla struttura.

Sul posto la Polizia Locale che sta procedendo con i rilievi e con i controlli di rito per rilevare responsabilità.