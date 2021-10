Una messa in ricordo del diacono Costantino Pierconti

Oggi, domenica 3 ottobre viene celebrata nella Tenda Horeb la messa festiva in ricordo del diacono Costantino Pierconti. Un invito a quanti hanno condiviso con lui gioie e speranze, fatiche e progettazioni, per vivere il Vangelo della carità in famiglia, nella comunità diaconale e parrocchiale, nel volontariato in tanti settori. Il vangelo ci dirà che per avere il regno di Dio in noi stessi bisogna accoglierlo come i bambini, senza paura. Il diacono Costantino continua con noi la staffetta del coraggio per lavorare insieme per una comunità inclusiva, che brilli di speranza e fiducia reciproca!