Gli Alpini di Chiavazza vicini ad AISM

Anche quest'anno, come già in occasione di "Gardensia" di maggio, gli Alpini del Gruppo di Chiavazza hanno collaborato con l'AISM di Biella per la manifestazione de "la mela dell'AISM". Come sempre la partecipazione e le offerte raccolte delle persone per questa manifestazione sono state lodevoli. "Un grazie alla Parrocchia di Chiavazza nella persona di Don Remo che da sempre mette a disposizione dell'AISM e degli Alpini impegnati il portico della Chiesa della Confraternita della Santissima Trinità".