Associazione Nazionale Paracadutisti di Biella, il 70° compleanno della sezione

Oggi, domenica 3 settembre, un rappresentanza dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia si è ritrovata ai giardini “Paracadutisti della Folgore” presso il proprio monumento per l’alzabandiera e la deposizione di una corona ai caduti.

L’occasione è per il 70° compleanno della Sezione Provinciale di Biella, una delle più storiche d’Italia.

Purtroppo sia il meteo che le restrizioni per il contenimento della pandemia, non hanno consentito i consueti festeggiamenti con i lanci di paracadutisti, l’appuntamento è rimandato all’anno prossimo sperando in tempi migliori.