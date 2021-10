Tamara Rollini del Cycling Center prima assoluta nella Granfondo Tre Valli Varesine

Si è da poco conclusa la quinta edizione della “Granfondo Tre Valli Varesine” con un grande risultato dell’atleta di Borgomanero Tamara Rollini. Da anni iscritta al cycling center di Cossato, ha chiuso un anno positivo con una grande vittoria assoluta nella categoria femminile, che le permetterà di gareggiare nel mondiale amatori di Trento, in programma per settembre 2022.



Il percorso, attraverso laghi, colline e borghi, si snodava su una lunghezza di 130 chilometri, con 1993 metri di dislivello e ha registrato quasi 1000 partenti.



Il risultato, arrivato dopo 15 anni nel mondo del ciclismo, è la coronazione dell’impegno di Tamara: “È stata una grande soddisfazione, in Coppa Piemonte ho sempre vinto nella mia categoria ed oggi è arrivato il risultato nella assoluta. L’anno scorso ho subito una brutta caduta in bici, fratturandomi il bacino, ma la mia determinazione mi ha permesso di tornare in sella e proseguire nelle competizioni”.



Le congratulazioni arrivano anche da Giancarlo Pavan, consigliere del Cycling Center e da sempre grande appassionato di ciclismo: “Il risultato di Tamara ci dà grande soddisfazione ed è arrivato meritatamente dopo anni di sacrificio. Ora le porte del mondiale di Trento sono aperte ad una donna forte e determinata”.