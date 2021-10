Meteo, domani allerta gialla, si intensificano i fenomeni

Marcato peggioramento del tempo con intensificazione dei fenomeni dalla giornata di domani, lunedì 4 ottobre, in particolare nel settore orientale del Piemonte. Per chi viaggia in Piemonte: allerta arancione a partire dalla mattina di lunedì nel Verbano per limitate esondazioni dei corsi d'acqua e sui versanti possibili frane e colate di fango.