Occhieppo Inferiore: Chiusura delle scuole anticipata per la “Gran Piemonte”

A seguito della chiusura di via Martiri prevista per giovedì 7 ottobre dalle 13 alle 17 in occasione del passaggio della gara ciclistica “Gran Piemonte”ad Occhieppo Inferiore, l’Istituto Comprensivo in collaborazione con la Polizia Municipale ha deciso di anticipare l’uscita per tutte le scuole del paese.

Per la scuola d’infanzia l’uscita sarà anticipata alle ore 11 senza il servizio mensa, la scuola primaria terminerà alle 11.15 e la scuola secondaria di primo grado uscirà alle 11.30 senza il servizio mensa.

Garantito il servizio scuolabus.