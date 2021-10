Partita la campagna abbonamenti 2021/22 di Edilnol Pallacanestro Biella

E' partita oggi, con la vendita libera aperta a tutti i tifosi, la campagna abbonamenti 2021/22 di Edilnol Pallacanestro Biella #OraPiùCheMai

La prima fase si è chiusa martedì scorso con un buon risultato: oltre 300 supporter hanno rinnovato la propria tessera in vista della nuova stagione, una prima dimostrazione d’affetto del popolo rossoblù. Con la riapertura di oggi, avvisiamo gli abbonati dei primi giorni, i quali hanno ritirato esclusivamente la ricevuta di avvenuto pagamento, che sono disponibili le loro tessere di abbonamento, insieme ad un esclusivo omaggio griffato Bottega Verde.

Sarà necessario presentarsi presso la sala stampa del Forum con la ricevuta rilasciata al momento del pagamento, nei seguenti orari di apertura campagna abbonamenti: Sabato 2 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00Lunedì 4 ottobre dalle 16.00 alle 19.30 Martedì 5 ottobre dalle 16.00 alle 19.30

Per tutti coloro che non hanno ancora rinnovato il proprio posto al Biella Forum, ricordiamo i prezzi degli abbonamenti, settore per settore. Per i gruppi famigliari sono invariate le scontistiche del 15% per tre persone, 20% per quattro persone e 25% per cinque o più persone.