"Restructura", dalla Regione contributi per gli espositori fino a 1.500 euro

E’ stato pubblicato in data odierna il bando della Regione Piemonte che concede un'agevolazione che prevede l'abbattimento del costo per partecipazione a Restructura (Torino -Oval Lingotto, 18-20 novembre 2021).

L’agevolazione regionale consiste in una riduzione del costo di partecipazione: - per gli espositori nuovi (imprese artigiane piemontesi che partecipano per la prima volta alla manifestazione o che non hanno preso parte alle tre precedenti edizioni (2017, 2018 e 2019): euro 1.550,00 (oneri fiscali esclusi) per stand di 12 mq lineari o metratura superiore; - per gli espositori storici (imprese artigiane piemontesi con almeno una partecipazione alla manifestazione nelle ultime tre edizioni): euro 1.400,00 (oneri fiscali esclusi) per stand di 12 mq lineari o metratura superiore.

L’assessore all’Artigianato della Regione Piemonte ha spiegato come si tratti di un aiuto concreto e immediato per gli artigiani che possono usare questo palcoscenico per promuovere la propria attività. Il bando scadrà il prossimo 29 ottobre.