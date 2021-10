Protagonisti i genitori che hanno figli dalla nascita all’adolescenza suddivisi per gruppi tra le diverse fasce di età dei figli: ci sono incontri pensati a tema con esperti ed altri di approfondimento portati dai genitori stessi. Verranno affrontate fatiche e gioie dei primi mesi di vita (Caffèlatte..tra un caffè ed una poppata per mamme con neonati), il cammino verso l'autonomia dei piccoli che crescono (per genitori di bimbi 9-24 mesi),i “capricci” (per genitori di bimbi 2-5 anni), lo sguardo al mondo e cosa farò da grande (per genitori di bambini 6-9 anni), fino all’adolescenza con tutte le sue criticità e contrapposizioni (per genitori di figli 10-14 anni e dai 14 anni in su). Il tutto accompagnato da professionisti in un clima di informalità in cui i partecipanti condividono le esperienze quotidiane di genitorialità, portano dubbi e incertezze, ricevono sostegno emotivo, ma anche qualche buono spunto per “fare” il genitore.

Gli appuntamenti sono gratuiti (con iscrizione obbligatoria) e ancora in forma on line con l’utilizzo della piattaforma Teams. Per informazioni ed iscrizioni si deve fare riferimento ai seguenti contatti: 335 7920454 (il Patio) - 366 4936348 (Consultorio per le famiglieCossato). E' possibile anche visitare i siti internet dei Consorzi IRIS (www.consorzioiris.net) e Cissabo (www.cissabo.org), le pagine Facebook “Consorzio IRIS Biella ” “consultorio cossato” “famillando onlus” e la pagina Instagram “@consultorioperfamigliecossato”.

Le conversazioni tra genitori sono attività del Centro Famiglie del Consorzio IRIS - Il Patio di Biella e del Consultorio per le famiglie di Cossato (ASLBI e Consorzio CISSABO). Sono servizi pubblici e gratuiti che sostengono ed accompagnano mamme e papà nel delicato compito della genitorialità. Oltre ai gruppi tra genitori, offrono sportelli informativi per famiglie e consulenze educative individuali ai genitori che ne fanno richiesta.