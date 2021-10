La musica accende la notte, Accademia Perosi ad Art Night Venezia 2021

In occasione della notte dell’arte veneziana e in collaborazione con l’Istituto Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà”, la Fondazione Accademia Perosi presenta “Histoire de ma vie”, omaggio a Igor Stravinskij nel cinquantesimo anno della morte. “Histoire de ma vie” è un’evocazione e una celebrazione del compositore che proprio con Venezia, dove è sepolto, intrecciò un legame profondissimo.

Per farlo, in occasione dell’Art Night 2021, l’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT diretta da Pavel Berman, musicista russo tra i più acclamati, eseguono la Suite da concerto dal Pulcinella.Alla nota musica composta per la compagnia dei Ballets Russes però si arriva solo attraverso il celebre compositore marchigiano più noto quale esponente della “scuola napoletana” Giovanni Battista Pergolesi.

Si dice infatti che, proprio da musiche di Pergolesi, Stravinskij attinse elementi per il suo balletto neoclassico scritto tra il 1919 e il 1920. Ecco perché lo spettacolo per l’Art Night, ideato da Stefano Giacomelli (che ne ha curato anche i testi) si apre con un’ouverture appositamente commissionata a Diego Mingolla su frammenti de “Lo frate 'nnamorato” e alcuni concerti. "Pergolesiana 1" è un "divertissement" su pagine di Pergolesi.L'idea che sta alla base della scrittura è stata quella di creare una "compagna di viaggio" per la Suite Italienne di Stravinsky (medesimo organico, medesima fonte di ispirazione). Da una tarantella a Pulcinella il passo è breve!

L’ispirazione verrà anche dal luogo che ospiterà il concerto, la Chiesa della Pietà, la chiesa di Antonio Vivaldi. Per molti anni tra il 1703 e il 1740, il più importante, influente e originale musicista italiano del periodo Barocco collaborò, infatti, con l’Ospedale nel ruolo di Maestro delle giovani ospiti con il compito di comporre le musiche da eseguire durante i concerti e di istruire le coriste e le orchestrali, seguendole nel percorso pedagogico musicale. Le Figlie di Choro, così si chiamavano, venivano selezionate per il loro talento musicale e istruite da celebri maestri, diventando famose e acclamate interpreti e impressionando con la propria bravura cronisti e viaggiatori stranieri che ne elogiarono i virtuosismi.

«Quello dei quattro ospedali dove vado più spesso e dove mi diverto di più – scriveva il letterato e viaggiatore Charles De Brosses nel 1739 - è l’ospedale della Pietà, questo è anche il primo per la perfezione dell’orchestra. Che rigore nell’esecuzione!».

Voce narrante de Histoire de ma vie, nata dalla parafrasi del Histoire du soldat, Mario Acampa.Histoire de ma vie è una “parodia”, intesa nell’accezione di Massimo Mila secondo il quale questa era una categoria fondamentale della poetica di Igor Stravinskij, alludendo a quel procedimento creativo più vicino al travestimento ancorché all’accezione più comune burlesca di caricatura.

Con Acampa, volto noto di Rai2, la giovane talentuosa attrice Mirjam Schiavello, per rivelare al pubblico della Pietà momenti di vita e amicizie di uno dei più grandi innovatori della storia della musica.

Programma:2 ottobre 2021 - ore 21

Chiesa della Pietà, Sestiere Castello, Venezia

Concerto “Histoire de ma vie”

Igor: Igor Fëdorovič Stravinskij

Ekaterina: Ekaterina Nossenko, prima moglie di Stravinskij.

Coco: Coco Chanel

Vera: Vera de Bosset Stravinsky, seconda moglie di Igor Stravinskij

sono i protagonisti di un’opera da camera, definizione utilizzata dallo stesso Stravinskij a proposito del suo Histoire du soldat. Un racconto costruito su fonti autentiche, romanzato attraverso l’ipotetico sguardo di chi condivise con il compositore parte della propria vita.Un viaggio in treno scandito dai movimenti della Suite dal Pulcinella, da Écharvines a Venezia il 20 agosto del 1929, compiuto, forse (ma ha davvero importanza?), dal compositore per partecipare alle esequie del grande amico Sergej Djagilev.

Quattro personaggi realmente vissuti, due attori, un’orchestra, cinque solisti e un direttore per provare a conoscere l’Igor Stravinskij uomo, utilizzando le sue stesse armi narrative.Un omaggio alla sua capacità di elaborazione del travestimento. Un testo letterario che si intreccia con quello musicale “suo”.

Parole che possono essere lette attraverso due livelli differenti: con l’utilizzo di caricature direttamente realizzate “a stampo” prese dalla Commedia dell’Arte, oppure di allusioni più sottili attinenti alle suggestioni narrative non lineari, prossime alla natura malleabile della memoria e della citazione.Un viaggio ai confini dell’onirico scandito dalla bellezza delle musiche del Pulcinella.

Un originale omaggio a Igor Stravinskij eseguito dall’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT diretta da Pavel Berman, voce narrante Mario Acampa con Mirjam Schiavello. L'Orchestra riunisce giovani musicisti che, negli anni passati, sono stati tra i migliori diplomati dei Conservatori piemontesi e valdostani, e hanno ricevuto il sostegno della Fondazione CRT nel loro percorso di crescita presso istituzioni, accademie e scuole di perfezionamento in tutto il mondo.

Art Night Venezia. Sabato 2 ottobre 2021 segnerà la decima edizione di Art Night, manifestazione ideata e coordinata dall’Università di Cà Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia che coinvolge musei, istituzioni culturali, teatri, librerie e gallerie della città in una straordinaria notte bianca della cultura. La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale delle Notti d’Arte Europee capitanate dalla Nuit Blanche di Parigi, rientra quest’anno nel calendario ufficiale delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia.

www.artnightvenezia.it