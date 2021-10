Muore un pescatore precipitando dal sentiero, ciclista ferito sul colle: interventi del Soccorso Alpino

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Pontechianale nella zona tra il Lago Blu e le Grange dell'Antolina dove un pescatore è deceduto precipitando dal sentiero in fase di discesa. Sul posto era presente un medico, volontario del Soccorso Alpino in attività individuale che ha raggiunto l'uomo e ha proceduto con le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell'arrivo dei soccorsi organizzati.

Successivamente sono giunti i Carabinieri Forestali che si trovavano in zona. Purtroppo l'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese ha abortito la missione a causa del maltempo ed è stato necessario inviare le squadre a terra che hanno proceduto a piedi per circa 500 metri di dislivello. Nel frattempo il medico presente nel punto dell'incidente ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo che, all'arrivo delle squadre è stato imbarellato per il trasporto a valle in spalle. Al momento le squadre stanno procedendo a piedi con la salma per consegnarla alle autorità per le operazioni di Polizia Giudiziaria.

Contemporaneamente all'intervento a Pontechianale, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati chiamati per un secondo intervento in zona, nei pressi del Colle Bellino al confine tra la Valle Varaita e la Val Maira dove un ciclista in mountain bike è caduto scendendo dal colle in direzione di Acceglio, riportando una profonda ferita lacerocontusa a una gamba. Sul posto è stata dirottata l'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese in fase di rientro da Pontechianale che ha approfittato di una breve schiarita per raggiungere il punto dell'incidente. L'equipe sanitaria e il tecnico del Soccorso Alpino a bordo sono riusciti a recuperare l'infortunato per l'ospedalizzazione.